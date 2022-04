Rombiolo in festa per l’inaugurazione dell’asilo: ospiterà 16 bimbi

Ospiterà sedici bambini e rappresenterà un punto di riferimento per la comunità. Festa a Rombiolo per l’inaugurazione dell’asilo. La scuola dell’infanzia è ospitata in un plesso della vecchia scuola elementare, recuperata qualche anno fa. Negli ultimi mesi, grazie al lavoro portato avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Petrolo in collaborazione con il Distretto Socio-sanitario di Spilinga- l’impianto è stato adeguato alle esigenze dei piccoli allievi: «I lavori sono partiti circa 5 mesi fa. Adesso possiamo contare su una struttura “green”, dotata di pannelli solari e capace di produrre energia pulita. È anche dotata di uno spazio esterno attrezzato», ha fatto presente il primo cittadino Petrolo nell’evidenziare: «Si tratta di un servizio atteso dai cittadini, importante soprattutto per le giovani famiglie». [Continua in basso]

L’inaugurazione ha rappresentato un momento di festa: dopo il taglio del nastro da parte del vicesindaco Barbuto, anche la benedizione del parroco don Pasquale e il taglio della torta. Presenti anche gli altri rappresentanti dell’amministrazione, del Distretto socio sanitario, delle istituzioni. Protagonisti assoluti i bambini: «L’asilo è anche uno spazio dove i piccoli potranno intraprendere un percorso di crescita nell’autonomia e nella socializzazione». Gli ambienti sono stati resi ancor più accoglienti anche attraverso l’arte del maestro Luigi Di Mari che ha realizzato suggestivi murales a tema Disney. Una sorpresa coloratissima e magica che ha entusiasmato bimbi e genitori. L’asilo sarà gestito dal personale della Coop sociale Vitasì.

