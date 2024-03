Mestieri in via di estinzione, l’ultimo sarto di Rombiolo al centro della nuova puntata di LaC Storie – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Oggi Domenico può essere definito l’ultimo sarto di Rombiolo, centro del Vibonese. Aveva appena 12 anni quando, terminata la scuola, al pomeriggio si recava dal sarto del paese per iniziare a imparare una professione che ormai sta scomparendo. Nonostante sia ormai in pensione, con i suoi settant’anni continua a confezionare abiti sia per donna sia soprattutto per uomo. Adesso si porta dietro un pizzico di amarezza, perché pensa che dopo di lui non ci sarà più nessuno a continuare il mestiere di taglio e cucito: proprio per questo rivolge un appello a tutti coloro che volessero imparare questa professione: «Lo farei a titolo puramente gratuito», spiega. La nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter di LaC Tv Saverio Caracciolo, andrà in onda questa sera dalle ore 21. 00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.

LEGGI ANCHE: Le antiche fortificazioni greche nel Parco dell’Aspromonte nella nuova puntata di LaC Storie

Tropea, l’arte di mastro Totò Carratura al centro della puntata di LaC Storie – Video

Sposarsi a… Carnevale: LaC storie racconta i 47 anni di matrimonio di Rosa e Raffaele – Video