La Betlemme vibonese: ecco Limpidi (Acquaro), dove l’intera comunità diventa un presepe vivente – VIDEO

Sono solo 80 abitanti, una realtà minuscola delle Preserre vibonesi. Eppure quello a cui ogni anno riescono a dar vita ha il sapore di una piccola grande impresa. Siamo a Limpidi, frazione di Acquaro nell’entroterra della provincia vibonese. Venerdì 27 dicembre nell’antico borgo è stato messo in scena il presepe vivente organizzato dall’associazione “Borgo di Limpidi”Aps insieme alla parrocchia Santi Filippo e Giacomo guidata da don Rocco Suppa. L’intera comunità vi ha preso parte, tra figuranti e chi ha lavorato dietro le quinte, trasformando per una sera Limpidi in una piccola Betlemme di oltre duemila anni fa.

Un appuntamento che ormai da anni è molto atteso dagli abitanti e dagli emigrati che in occasione delle festività natalizie fanno ritorno nella loro terra. E anche dai tanti visitatori che per una sera affollano le vie del paesino, altrimenti “prigioniero” di tranquillità e silenzio. I preparativi per il presepe vivente iniziano già settimane prima, per recuperare tutto il materiale necessario e allestire i locali che ospiteranno le scene. Queste ultime sono 29 in tutto, tutte curate nei minimi particolari anche grazie agli oggetti d’epoca che vengono messi a disposizione dalle famiglie del luogo per dare un sapore antico alla rappresentazione. Ed ecco così tra gli altri l’oleificio, il cestinaio, la sinagoga, la casa di Erode, la cantina, il mercato, la filanda, il calzolaio, il ricottaio, l’arrotino, il granaio e tanto altro ancora. Il tutto culmina con la scena della Natività, con tanto di Gesù bambino in carne ed ossa impersonato da un neonato del posto. Il momento forse più emozionante quello finale, quando i Re Magi risalgono tutto il percorso fino a giungere alla capanna dove lasciare i propri doni.

Al di là della rappresentazione religiosa, il presepe vivente di Limpidi diventa un momento importante per il senso di comunità e appartenenza che dona ai partecipanti ma anche per il lavoro di riscoperta di antichi mestieri e strumenti che anticamente venivamo usati da artigiani e contadini. Arti, tecniche e oggetti che in queste occasioni si ha modo di rivedere e rivivere, senza permettere che cadano nell’oblio. Spazio anche ai sapori, grazie alla preparazione di prodotti tipici della cucina locale e delle festività natalizie a partire dai “curujicchi”.

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen>

Per chi si fosse perso il presepe di Limpidi, o per chi semplicemente volesse rituffarsi in quella atmosfera, l’appuntamento è questa sera alle ore 21 su LaC Tv con LaC Storie. Il nostro Saverio Caracciolo ha infatti seguito gli ultimi preparativi e documentato la manifestazione, permettendoci di fare un salto nella Betlemme vibonese. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.