Chiusa la strada provinciale tra Acquaro e Piani a causa di una frana: la frazione a rischio isolamento

Chiusa al transito la strada provinciale numero 72 che collega Acquaro con la frazione Piani. L’ordinanza della Provincia di Vibo Valentia arriva a seguito di una frana che ha interessato in mattinata la stessa arteria stradale, a seguito delle intense piogge delle scorse ore: fango, massi di varia grandezza e detriti hanno interamente occupato la carreggiata, rendendo impossibile il transito. Il tratto a cui si riferisce l’ordinanza è quello che va dall’innesto con la provinciale 96 “ex SS 536” fino al centro abitato di Piani.

I tecnici della Provincia si sono recati sul posto per un sopralluogo a seguito di una segnalazione da parte del Comando dei vigili del fuoco. È stata riscontrata la presenza della grossa frana e si è ritenuto che la scarpata sovrastante la strada «riversa in precarie condizioni di stabilità con la possibilità di ulteriori distacchi sia materiale roccioso che sciolto», si legge nell’ordinanza. Quindi, per tutelare la pubblica incolumità e in considerazione del maltempo atteso ancora per le prossime ore, si è deciso di chiudere la strada «fino a data da destinarsi». Nel frattempo si procederà con la messa in sicurezza.

La strada in questione è particolarmente importante soprattutto per la frazione di Piani, in quanto è la principale arteria che consente agli abitanti di raggiungere Acquaro e gli altri centri della provincia, compreso il capoluogo, e dunque scuole, ospedali e uffici. A collegare Piani e Acquaro vi è anche una strada comunale, sulla quale però insistono dei lavori in corso. Anche questa strada inoltre sarebbe minacciata dal rischio frane, con il timore per i residenti di rimanere isolati.

La Provincia di Vibo Valentia oggi ha chiuso un’altra strada, a causa di un grosso masso caduto sulla carreggiata: si tratta della Sp 5 che collega Maierato e Pizzo, alternativa fino a questo pomeriggio alla Statale 18 – interdetta anch’essa al traffico nei pressi del bivio di Longobardi a causa di una frana.