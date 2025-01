Scoperte in un terreno privato armi con matricola abrasa e cartucce abilmente nascoste: arrestate 3 persone tra Dasà e Acquaro

Due delle persone finite in carcere sono state sorprese in flagranza di reato mentre prelevavano una pistola calibro 9 e diverse munizioni

I carabinieri della Stazione di Arena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno condotto una serie di perquisizioni domiciliari nei comuni di Dasà e Acquaro, culminate con l’arresto di tre persone per detenzione illegale di arma da fuoco con matricola abrasa e di munizioni. Durante le operazioni due uomini sono stati sorpresi mentre prelevavano, da un terreno in uso esclusivo a uno degli arrestati, una pistola calibro 9 con matricola punzonata e nove cartucce dello stesso calibro, nascoste con cura. A completare il sequestro ulteriori tre cartucce sono state trovate nell’abitazione dell’indagato.

L’intera operazione si è svolta sotto la guida del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, che ha impresso una chiara linea di intervento investigativo finalizzata «a ripristinare la legalità in un territorio dove, troppo spesso, le controversie vengono risolte non con il dialogo o rivolgendosi alle forze dell’ordine, ma ricorrendo alle armi». Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida degli arresti e l’adozione dei provvedimenti di competenza.

