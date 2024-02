Le antiche fortificazioni greche nel Parco dell’Aspromonte nella nuova puntata di LaC Storie

Il programma curato da Saverio Caracciolo seguirà le tracce lasciate dai popoli che in tempi remoti hanno abitato questi territori: appuntamento questa sera alle 21 sui nostri canali

Tra i resti archeologici presenti, nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, i più sorprendenti e di grande interesse sono quelli rappresentati dalle antiche fortificazioni greche. Furono ampie e possenti fortezze realizzate dai locresi con l’aiuto quasi certamente del Medmei (odierna Rosarno) nei pressi degli altopiani dell’Aspromonte. Concepiti come funzione di presidi militari per il controllo dei confini del territorio e delle vie commerciali e militari presenti sia sul lato ionico che su quello tirrenico. A raccontarne la storia e la bellezza sarà la nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo, in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv.

