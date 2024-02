Sposarsi a… Carnevale: LaC storie racconta i 47 anni di matrimonio di Rosa e Raffaele – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Era il 20 febbraio del 1977 quando Rosa e Raffaele di Garavati di Rombiolo nel Vibonese decidono di sposarsi. Arrivati al ristorante per confermare la data, però, scoprono che era il giorno di carnevale. Nessun problema, la coppia decide ugualmente di sposarsi. Tra pochi giorni, dunque, raggiungeranno i 47 anni di matrimonio. Il segreto? A rispondere è Rosa: «Lui attraverso la pazienza ed io con un bicchiere di vino al giorno, vivendo una vita familiare piena di sacrifici ma contenti del nostro semplice amore, aiutandoci a vicenda anche nel preparare in questo periodo i dolci di carnevale, come la pignolata, le chiacchiere e i ravioli con il vino». La puntata di LaC Storie, curata dal videoreporter Saverio Caracciolo, andrà in onda il 7 febbraio alle ore 21. 00 su LaC tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.

