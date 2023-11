LaC storie, tappa alla gelateria artigianale Morino di Pizzo: una storia sapori e tradizioni nata 50 anni fa -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Giungere a 50 anni di attività e con i tempi che corrono, non è da tutti. Grazie alla determinazione e alla passione, Marino Riga, nel lontano 24 giugno del 1973, insieme a suo fratello Raffaele, ha aperto a Pizzo Calabro nel Vibonese, una gelateria artigianale. Marino, da tutti oggi conosciuto con il nome artistico “Morino” ha 84 anni e, come lui ama sempre ripetere: «All’anagrafe dicono che ho questa età, ma di fatto ne dimostro molti di meno». Infatti, nonostante il passare del tempo e la pensione, ogni mattina si reca nel suo laboratorio a produrre gelati e tartufi per aiutare suo figlio Giancarlo, il nuovo titolare della gelateria. Quest’ultimo, come forma di riconoscenza nei confronti del genitore, ha voluto cambiare il nome dell’attività: non più “Chez toi” ma riprendendo il nome artistico del padre, “Gelateria Morino”. Nella loro produzione vanno orgogliosi di un particolare tartufo, nato da una ispirazione di Morino e sua moglie Santina nell’osservare, mentre erano seduti al bar, il tramonto con il vulcano Stromboli sullo sfondo. Da qui ecco l’idea di riprodurre con un gelato il vulcano in miniatura: è nato così il Vulcanetto, un tartufo al gusto bacio con all’interno una salsa rossa di amarena e sherry, per dare il senso della lava, e poi acceso con l’alcool e servito al tavolo. Con orgoglio Morino ci fa vedere nel suo laboratorio una foto di suo nipote Samuele, figlio di Giancarlo, che a soli pochi mesi dimostrava il suo interesse per il gelato e il tartufo che il nonno produce. Chissà, magari un giorno sarà lui a prendere le redini dell’attività iniziando la terza generazione della famosa gelateria Morino. A lui, il videoreporter Saverio Caracciolo, ha dedicato una puntata di LaC storie che andrà in onda domani sera, 8 novembre dalle ore 21.00. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito ww.lacplay.it.

