A LaC Storie la passeggiata di trekking alla scoperta del borgo di Motta Filocastro – Video

di Saverio Caracciolo

“Timpi Timpi” è una passeggiata di trekking di oltre sei chilometri, organizzata dall’associazione culturale “Il Tocco” di Motta Filocastro, piccolo borgo nel comune di Limbadi. Scopo dell’iniziativa è di far riscoprire la storia dei mottesi, attraverso le campagne e la natura che circonda il paese, con vari dislivelli e un percorso che porta a visitare un vecchio mulino ad acqua, raccontando la storia di Limbadi e della zona di Nicotera, ricche sin dal 1500 di numerosi mulini. Si racconta che Motta Filocastro avesse tutto ciò che serve per vivere: vino olio, acqua e buoni frutti. Importante anche l’eremo sul colle della santa croce che giunge sino alla grotta di Tavolari, un luogo eremitico usato dai monaci basiliani come luogo di preghiera. Nel corso della puntata non mancheranno le degustazioni enogastronomiche con vari i prodotti del territorio. Da non perdere, dunque, la puntata de LaC Storie, format curato dal videofotoreporter Saverio Caracciolo, che andrà in onda mercoledì 2 agosto alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.

