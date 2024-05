Elezioni, domani Calenda a Vibo per lanciare la candidatura a sindaco di Muzzopappa

Carlo Calenda sbarca a Vibo per lanciare la campagna elettorale dei propri candidati. Insieme alla vicepresidente del partito Elena Bonetti, il leader di Azione alle 18 sarà all’Hotel 501. Oltre agli interventi di Calenda e Bonetti, il programma della serata prevede anche gli spunti di Francesco De Nisi (segretario regionale di Azione), Ramona Angela Calafiore e Stefania Postorivo.

«Non solo Europee, però – si legge in una nota -. La convention sarà anche l’occasione per un affondo propositivo sulle elezioni comunali a Vibo Valentia, nelle quali “Azione” sarà in campo come parte integrante della coalizione di Centro che sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Muzzopappa».

«In Europa contano più i fatti che le parole – dicono ancora De Nisi, Calafiore e Postorivo -. E Azione, che nel suo dna ha la politica dei fatti e della concretezza in antitesi a vuoti proclami, al Parlamento di Strasburgo saprà proporre un ventaglio di soluzioni che mettono al centro la Calabria e siano espressione degli interessi generali dei calabresi. Siamo, infatti, convinti, che l’Europa abbia bisogno di gente con una visione come quella dei politici che fanno parte del nostro partito».