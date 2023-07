Vergine e martire, su LaC Storie il culto e la leggenda nata intorno a Santa Domenica -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il retaggio bizantino, la cultura d’Oriente che incontra l’Occidente. E un misto di storia e leggenda che accompagna la devozione di Santa Domenica, vergine e martire, venerata dalla frazione di Santa Domenica a Ricadi (Vibo Valentia). Il nome “Domenica”, dal greco Ciriaca, potrebbe corrispondere a una santa venerata nella penisola anatolica, odierna Turchia. La vita di Santa Ciriaca, risulterebbe infatti sovrapponibile a quella di Santa Domenica. Secondo i documenti storici, santa Ciriaca fu arrestata sotto l’impero di Diocleziano e sottoposta a indicibili torture. In un primo momento venne messa al rogo ma le fiamme non riuscirono a lambirne il corpo, poi venne data in pasto ai leoni, che rifiutarono di attaccarla. Il suo martirio si compì con la decapitazione. Stesso destino toccato a Santa Domenica i cui resti, secondo lo storico De Nigris, dopo la violenta uccisione in terra campana, vennero trasferiti a Tropea.

Il culto è ad oggi molto radicato nel centro del Vibonese e Santa Domenica omaggia la sua patrona ogni 6 luglio. Secondo altre storie, Domenica era una fanciulla di Tropea. I bizantini, giunti nei territori della perla del Tirreno, non avevano trovato fonti sull’esistenza di tale santa così l’avrebbero legata a Santa Ciriaca. Per tali ragioni, Santa Domenica è venerata dai cattolici e anche dagli ortodossi. Questo e molto altro sarà al centro della prossima puntata di LaC Storie, format curato dal video-reporter Saverio Caracciolo. Andrà in onda il 12 luglio su LaC Tv – canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile poi vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

