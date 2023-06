Coca Cola celebra la Sicilia ma con una foto di…Capo Vaticano

“Coca Cola siciliana di fatto!”. Questo lo slogan che appare sul sito della Coca Cola che in tal modo celebra la Sicilia. Peccato, però, che come foto a fare da sfondo alla celebre bibita non ci sia alcun panorama siciliano, ma la foto per eccellenza di Capo Vaticano, comune di Ricadi, provincia di Vibo Valentia….Calabria! A farlo notare, in un post sui social, è Michele Mirabello, ex consigliere regionale del Pd, nato e residente a Ricadi. “Di ritorno da Catania – scrive – mi fermo in una nota Rosticceria messinese sul Viale Boccetta, e, mentre divoro un arancino, scopro, senza aver bevuto alcoolici (giuro!), ammirando una bella foto che campeggia al centro del locale, proprio dietro al banco, che per la “Coca Cola” Capo Vaticano si trova in Sicilia e ne rappresenta l’immagine! Ecco come si svende un territorio. Siamo proprio caduti in basso!”. Dal canto suo, il consigliere comunale di Ricadi, Pasquale Mobrici ha dichiarato: “L’immagine di Capo Vaticano, una delle cartoline più belle al mondo, viene utilizzata da Coca Cola ritenendo erroneamente che si tratti della Sicilia. Chiediamo di rispettare l’origine e l’identità di Capo Vaticano con una promozione riparatoria che risarcisca il danno all’immagine.

