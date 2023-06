Comune di Ricadi, l’opposizione: «Un carrozzone mangia soldi che offre servizi di pessima qualità»

Palazzetto dei Congressi

“Nonostante la riserva del revisore, che non esprime parere favorevole ma richiede dei correttivi, la maggioranza del sindaco Tripodi approva il Bilancio di previsione”. E’ quanto precisa il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Ricadi a seguito dell’ultimo Consiglio comunale. “Tutte le aliquote vengono mantenute ai massimi livelli, l’imposta di soggiorno verrà aumentata del doppio. Sull’ imposta di soggiorno – sottolinea il gruppo “Uniti per Ricadi” – grazie alla quale arriva ogni anno alle casse comunali oltre un milione di euro, abbiamo fatto una interrogazione al Responsabile dell’ Area Economica, architetto Calzona, lo scorso 12 aprile e un sollecito il 2 giugno ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Eppure si tratta di cifre importanti e vorremmo sapere, tra l’altro, cosa è stato fatto negli ultimi anni con i proventi. Il Comune di Ricadi è percepito dalla cittadinanza come un carrozzone mangia soldi, che offre in cambio servizi di scarsa e pessima qualità. Abbiamo invitato il sindaco e la maggioranza ad andare oltre l’approccio ragionieristico e a controllare e sorvegliare sulla erogazione dei servizi comunali che paghiamo profumatamente e sui gravi ritardi ed inadempimenti che si registrano sul fronte dei lavori pubblici. Difatti, – tuona l’opposizione – non sarà sfuggito ai tanti visitatori, che il Comune di Ricadi si presenta con tutta una serie di lavori pubblici incompleti e cantieri abbandonati”.

Gruppo “Uniti per Ricadi”

Quanto ai lavori pubblici incompleti il gruppo “Uniti per Ricadi” rimarca: “Ricordiamo il Palazzetto dei Congressi, che doveva essere completato e invece rimane parzialmente demolito all’entrata di Ricadi; il Municipio, i cui lavori procedono da anni a rilento e non si capisce il perché, con un cantiere abbandonato nella pubblica piazza”. E ancora, “i lavori a rilento per la Piazza di San Nicolò, per i quali, non essendoci nemmeno un atto pubblicato all’albo pretorio, abbiamo fatto richiesta di accesso ed apposita interrogazione, senza ricevere però alcuna risposta. Infine, dulcis in fundo, i lavori al parcheggio al mare di Grotticelle, per i quali abbiamo lanciato l’allarme mesi fa, registrando la scarsa, pessima qualità e i gravi ritardi nell’esecuzione. Ancora oggi, purtroppo, il parcheggio di Grotticelle è un cantiere aperto, che rischia di causare notevoli danni alle casse comunali, anche perché sono stati ridotti a meno della metà i posti auto. Ci siamo soffermati poi sulla pulizia delle spiagge, per le quali è previsto un apposito servizio, ma si preferisce l’intervento una tantum con le associazioni ambientaliste. Sul fronte dei servizi – aggiunge l’opposizione – abbiamo criticato gli interventi straordinari di pulizia del territorio, invitando il sindaco a garantire la manutenzione del verde e la pulizia dei paesi tutto l’anno, a fronte di un contratto che paghiamo quasi 90 mila euro al mese e prevede pulizia manuale e meccanizzata di strade, piazze e luoghi pubblici. Purtroppo nulla di nuovo si vede, – conclude la minoranza se non una maggioranza arroccata nella gestione del potere, e una lenta agonia del territorio che soffre”.

