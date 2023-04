Scuola di Ricadi, la minoranza: «Ennesima incompiuta. Sindaco incapace»

“Doveva essere la rampa per accedere in sicurezza dal parcheggio al plesso scolastico di Orsigliadi, che raccoglie tutti i bambini che frequentano scuola dell’infanzia, primaria e scuola media di Ricadi, ma in realtà si è rivelata l’ennesima incompiuta dell’amministrazione comunale”. Ad affermarlo è il capogruppo della minoranza consiliare, Pasquale Mobrici il quale, denuncia lo stato in cui versa lo spiazzo dell’istituto scolastico del comune di Ricadi. “I lavori sono iniziati nel mese di gennaio – spiega il consigliere – e poi inspiegabilmente interrotti, lasciando transennata e impraticabile l’intera area che fungeva anche da cortile. Sta di fatto che genitori, alunni, insegnanti sono costretti ad utilizzare il pericoloso accesso sulla strada provinciale, che essendo pure carrabile, è transitato contemporaneamente dai pedoni e anche da scuolabus e mezzi della mensa, facendo emergere criticità nelle ore di ingresso e di uscita quando i bambini si ritrovano ad uscire in mezzo alle macchine”. [Continua in basso]

Sulla questione, il capogruppo dell’opposizione precisa: “Avevamo suggerito all’amministrazione di iniziare e completare i lavori nella pausa estiva ma nulla di fatto. È stato aperto un cantiere che rimane ormai abbandonato da mesi. Purtroppo la gran parte dei cittadini è abituata alle opere pubbliche incompiute o lasciate in macerie, come il Palazzetto dei Congressi ed il Municipio di Ricadi, ma molti di noi vorrebbero più efficienza, non rassegnandosi alla incapacità di portare a termine i lavori del sindaco Tripodi e del suo ufficio tecnico. Invitiamo e diffidiamo pertanto il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico a ripulire da erbacce e detriti l’intera area del parcheggio e a completare i lavori e rendere accessibile il cortile della scuola nel più breve tempo possibile, prima della chiusura della stessa per la pausa estiva”.

