Ricadi, protocollo d’intesa tra i Comuni con il culto di Santa Domenica

Santa Domenica

La giunta del Comune di Ricadi delibera la bozza di un protocollo d’intesa per creare una rete tra Comuni devoti a Santa Domenica. Il culto della Patrona della omonima frazione di Santa Domenica ha origini antiche e coinvolge da sempre la comunità. Santa Domenica, cui la tradizione attribuisce come luogo di nascita il comune di Tropea, è protettrice di diversi comuni italiani e in altri viene celebrata. “I festeggiamenti in onore di Santa Domenica hanno raggiunto livelli di grande rilevanza sul piano nazionale – spiega la giunta di Ricadi – pertanto, la realizzazione di una rete che colleghi i Comuni in cui si celebra Santa Domenica può incrementare e promuovere il percorso di fede e al tempo stesso la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Considerata la vocazione turistica del Comune di Ricadi – viene ancora spiegato – una simile iniziativa può diventare un attrattore e allargare ulteriormente l’offerta turistica sotto l’aspetto religioso e culturale con delle ricadute in termini economici positivi sul territorio”. [Continua in basso]

La giunta di Ricadi, capitanata dal sindaco Nicola Tripodi, ha dunque deliberato la bozza di protocollo d’intesa tra i Comuni legati dal culto di Santa Domenica per inviarla agli enti e dare così corso alle finalità del protocollo. Il Comune di Ricadi su invito dell’amministrazione di Scorrano (LE) ha preso contatto con gli altri Comuni nei quali i festeggiamenti in onore di Santa Domenica hanno particolare rilevanza ed hanno accettato la proposta di realizzare una rete dei “Comuni di Santa Domenica”. Nello specifico si tratta dei Comuni di: Tropea, Cammarata , Mandanici, Santa Domenica Vittoria, Orria, Ricadi, Torre di Ruggiero, Sant’Angelo di Brolo, Castroreale e Caraffa di Catanzaro.

