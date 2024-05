Malattie respiratorie, all’ospedale di Tropea giornate di visite gratuite

Anche l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia in campo in occasione della “Giornata mondiale dell’asma 2024”. Nel pomeriggio del 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’ambulatorio di Pneumo-Allergologia del Reparto di Medicina dell’Ospedale di Tropea vi sarà la possibilità di effettuare valutazione gratuita specialistica sulla salute del respiro di adulti e bambini. I dottori Salvatore Braghò, Giuseppe Barbuto, Rosaria Chessari e Rocco Longo saranno a disposizione di quanti chiederanno consulto sulle malattie respiratorie; le consulenze specialistiche gratuite continueranno nella stessa sede con i dottori Chessari e Longo nella stessa sede nelle date del 16 e del 30 maggio dalle 8.30 alle 18.00 in occasione della “Asma zero week”. «Questo – si legge in una nota dell’Asp – è l’impegno dell’Azienda sanitaria vibonese per fare rete con i principali circuiti nazionali per la cura e la prevenzione dell’asma, patologia a origine multi fattoriale che colpisce adulti e bambini ed è in continuo aumento, con costi diretti sulla spesa sanitaria ed indiretti sulle giornate di assenza lavorative e scolastiche».

