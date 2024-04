Pagamento ticket sanitari, si amplia la rete delle farmacie del Vibonese aderenti al progetto: l’elenco

L’Asp di Vibo Valentia

Nel solco del protocollo di intesa tra Federfarma e l’Asp di Vibo Valentia per consentire la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e il pagamento dei ticket sanitari presso le farmacie della provincia, nei giorni scorsi si è registrata una nuova adesione. Si tratta della farmacia “San Leonardo srl” con sede a Longobardi che ha aderito al progetto “Farmacup”. Tramite l’iniziativa, infatti, i pazienti hanno la possibilità di prenotare visite o prestazioni sanitarie diagnostiche presso le farmacie più vicine. Un metodo che contribuisce a snellire il flusso d’utenza presso i tradizionali Centri di prenotazione nonché agevolare l’accesso ai servizi da parte dell’utenza. A seguito dell’adesione dell’attività, l’Asp di Vibo guidata dal commissario Battistini ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di un accordo per consentire alla “San Leonardo srl” di svolgere anche il lavoro di “Cup”. Quindi l’Azienda sanitaria ha anche approvato l’elenco delle Farmacie convenzionate per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e il pagamento dei ticket sanitari.

Easy Asp

Nei mesi scorsi, l’Asp di Vibo aveva anche lanciato “Easy Asp- In Comune. L’obiettivo principale del progetto era quello fornire al personale dei Comuni della provincia di Vibo Valentia (11 nel primo progetto sperimentale ovvero Brognaturo, Dasà, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Rombiolo, San Nicola da Crissa, Zaccanopoli) una formazione specifica sulle modalità di attivazione e utilizzo dei servizi online della Azienda sanitaria di Vibo Valentia. La finalità era quella di consentire ai cittadini, specie anziani e utenti con ridotte mobilità, di accedere in modo rapido ed efficace alle prenotazioni di visite specialistiche, esenzione ticket per reddito, scelta e revoca del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, pagamento tramite Pago pubblica amministrazione.

L’elenco delle Farmacie convenzionate

LEGGI ANCHE: Ospedale di Vibo, medici cubani al servizio del reparto Ostetricia e Ginecologia

Sanitari aggrediti, l’Asp dota le guardie mediche vibonesi di radio-comandi

Vibo Valentia: nuovo sit in di protesta davanti allo Jazzolino – Video