Sanità Vibo, il Nursing Up prende le distanze da Cgil, Cisl e Uil: «Mai siglato il loro comunicato contro l’Asp»

In merito all’articolo pubblicato ieri dalla nostra testata dal titolo “Asp di Vibo, i sindacati contestano Piscitelli: «Numeri fabbisogno errati, mancano oltre 100 operatori e i pazienti sono a rischio»”, riceviamo e pubblichiamo una nota del Nursing Up che prende le distanze dalle altre sigle sindacali – tra cui Cgil, Cisl e Uil – e chiarisce che «non ha mai condiviso, né tantomeno sottoscritto, il comunicato stampa congiunto richiamato nell’articolo».

«Pertanto – si legge ancora nella nota di Nursing Up -, si riserva, in assenza di rettifiche ufficiali da parte dei promotori, di presentare querela agli organi competenti. In merito all’operato della Commissione Straordinaria il Nursing Up esprime piena fiducia ed esorta ad andare avanti nella strada intrapresa a garanzia della legalità ed a tutela dell’interesse pubblico».