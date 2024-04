Psicoterapia, convenzione tra l’Asp di Vibo e la scuola di formazione “Cristo re” di Roma

L’Azienda sanitaria di Vibo Valentia, guidata dal generale Antonio Battistini, ha recepito e adottato la convenzione stipulata con ila scuola di formazione psicosomatica dell’Ospedale “Cristo re” di Roma per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento per il conseguimento della specializzazione in psicoterapia. L’istituzione, legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Università e ricerca, da oltre trent’anni, attiva corsi di formazione in psicoterapia. Nel febbraio 2024, quindi, la scuola di formazione, tramite il rappresentante Massimo Miraglia, «ha fatto richiesta di stipulare con questa Azienda una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento idoneo al conseguimento della specializzazione in Psicoterapia». Le lezioni, 150 ore per anno di corso, permetteranno al tirocinante di acquisire esperienza di psicodiagnosi e valutazione clinica. La convenzione avrà validità quadriennale, «e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza». Il tirocinio «non comporta a carico dell’Azienda alcun obbligo di assunzione né onere finanziario né alcun impegno di spesa».

