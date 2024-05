Parte la dialisi turistica a Vibo Valentia, Aned: «Vacanze sicure per le persone fragili»

«I progetti di dialisi turistica 2024 nelle aziende sanitarie di Vibo Valentia e di Catanzaro sono in dirittura d’arrivo». Lo annuncia in una nota stampa la segretaria Aned Calabria Maria Larosa dopo avere avuto un proficuo incontro con il commissario dell’azienda sanitaria di Vibo Valentia e Catanzaro, il generale Antonio Battistini. «Il progetto – spiega – consente di soddisfare le esigenze dei tanti pazienti in dialisi, prevalentemente corregionali fuori sede in Italia e dall’estero da anni, che hanno così la possibilità di tornare a rivedere i propri cari. I progetti di dialisi turistica affidati per l’area vibonese al responsabile nefrologo Cesare Fornaciari e per area catanzarese ai responsabili Pietro Prunestì e Maurizio Gullo sono una concreta medicina – universalmente riconosciuta – che cura spirito e corpo di soggetti molto fragili come i dializzati. Ringraziamo il commissario Antonio Battistini – prosegue Larosa – per la vicinanza e l’alta sensibilità dimostrata nei confronti di questi nostri pazienti, nel mese di marzo con autorizzazione allo screening per la prevenzione della malattia renale cronica nei centri di Serra San Bruno e di Soverato ed ora per i progetti di dialisi turistica estiva. Dialisi estiva che è, per i delegati Aned e gli interessati pazienti, ogni anno croce per le tante sollecitazioni e poi delizia allorché, come oggi, si riesce a concretizzare il trattamento salvavita».

