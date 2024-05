‘Ndrangheta: luce della Dda su diversi omicidi, arresti a Vibo e Piscopio – LIVE

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Luce dalla Dda di Catanzaro e dalle Squadre Mobili di Vibo Valentia e Catanzaro, oltre ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia su quattro omicidi avvenuti nel Vibonese. Si tratta dei delitti di: Mario Longo, ucciso l’1 aprile 2012 sulla strada per Triparni, dell’assicuratore Michele Palumbo, ucciso l’11 marzo 2010 nella sua villetta di Longobardi, di Davide Fortuna, freddato il 6 luglio 2012 in spiaggia a Vibo Marina e di Massimo Stanganello di Vibo Marina il cui cadavere non è stato mai ritrovato. Luce anche sul tentato omicidio dei fratelli Bellissimo di Sant’Angelo di Gerocarne. Si tratta di fatti di sangue attribuiti al clan dei Piscopisani e sui quali ha reso ampie dichiarazioni il collaboratore di giustizia Raffaele Moscato alle quali si sono aggiunte quelle di Andrea Mantella. Raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere: Salvatore Vita, 48 anni, di Vibo Marina; Francesco D’Ascoli, 52 anni, di Vibo Marina, Rosario Fiorillo (detto “Pulcino”), 34 anni, di Piscopio, Michele Fiorillo (detto “Zarrillo”), 38 anni, di Piscopio e Rosario Battaglia, 38 anni, di Piscopio, Salvatore Tripodi, 53 anni, di Portosalvo. Ordinanza di custodia cautelare in carcere anche per il boss Pantaleone Mancuso, 63 anni, alias Scarpuni, di Nicotera (che sta scontando l’ergastolo). Arrestati anche i fratelli Saverio, 48 anni Nazzareno, 51 anni, e Salvatore Patania, 46 anni, di Stefanaconi, oltre a Stefano Farfaglia, 39 anni, residente a San Gregorio d’Ippona, e Angelo David, 39 anni, di Piscopio. Arrestati, infine, Francesco Alessandria (detto “Mustazzo”) di Sorianello e Antonio Staropoli di Vibo. SEGUONO AGGIORNAMENTI [GUARDA FOTO IN BASSO]