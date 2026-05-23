Aperte a Pizzo le selezioni per il prossimo spot pubblicitario di Vecchio Amaro del Capo. La società PubliOne è alla ricerca di comparse e co-protagonisti, uomini e donne dai 20 ai 70 anni, italiani e internazionali, che prenderanno parte alle riprese dello spot destinato alla programmazione sulle principali emittenti televisive nazionali.

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Gruppo Caffo 1915 a Vinitaly 2026: al via il nuovo capitolo con Cinzano tra crescita, novità e la presentazione del libro “Semper ad maiora”

Redazione
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Il casting si terrà domenica 24 maggio alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Pizzo. In alternativa sarà possibile candidarsi inviando un video all’indirizzo email capocasting@gmail.com entro il 28 maggio.

Per partecipare è richiesta la disponibilità per l’intera giornata del 9 giugno, data prevista per le riprese nella cittadina tirrenica.