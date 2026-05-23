Casting nella sala consiliare del Comune per comparse e coprotagonisti tra i 20 e i 70 anni. Il video pubblicitario destinato al circuito delle tv nazionali. Previsto un compenso per i partecipanti selezionati

Aperte a Pizzo le selezioni per il prossimo spot pubblicitario di Vecchio Amaro del Capo. La società PubliOne è alla ricerca di comparse e co-protagonisti, uomini e donne dai 20 ai 70 anni, italiani e internazionali, che prenderanno parte alle riprese dello spot destinato alla programmazione sulle principali emittenti televisive nazionali.

Il casting si terrà domenica 24 maggio alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Pizzo. In alternativa sarà possibile candidarsi inviando un video all’indirizzo email capocasting@gmail.com entro il 28 maggio.

Per partecipare è richiesta la disponibilità per l’intera giornata del 9 giugno, data prevista per le riprese nella cittadina tirrenica.