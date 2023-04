Ricadi, l’amministrazione punta a ristrutturare un immobile adiacente al “Museo del Mare”

L’amministrazione comunale di Ricadi intende ristrutturare un immobile adiacente al “Museo del Mare” per poterlo mettere a servizio dello stesso. Con delibera di giunta comunale n. 26 dello scorso 13 marzo, infatti, era stato approvato il progetto preliminare e definitivo per la “ristrutturazione di un immobile adiacente al Museo del Mare” a firma dell’architetto Vincenzo Calzona Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di € 36.500,00. Per poter dare seguito ai lavori di che trattasi è stato ora approvato il progetto Esecutivo. I lavori – specifica una determina – dovranno iniziare entro venti giorni dall’aggiudicazione degli stessi e trovano copertura sul Capitolo 1271/1 per un importo di euro 33.812,84 utilizzando le somme residue già impegnate e sul Capitolo110/3 impegno 438-2022 per euro 2.687,16.

