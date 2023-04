Ricadi: tassa di soggiorno “bassa”, dal 2024 il Comune alza i prezzi e si adegua a… Tropea

Il sindaco di Ricadi Nicola Antonio Tripodi

L’amministrazione comunale di Ricadi ha “ritenuto necessario confermare per l’anno 2023 le tariffe dell’imposta di soggiorno e prevedere per le stesse un aumento con decorrenza dal 1 gennaio 2024″. E’ quanto ha varato la giunta comunale capitanata dal sindaco Nicola Antonio Tripodi. “Considerato che, l’aumento della tassa di soggiorno, con decorrenza 1 gennaio 2024 consente di finanziare ulteriori interventi in materia di turismo e realizzare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e, soprattutto, dell’ambiente circostante – spiega la giunta – l’aumento deliberato, indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, non solo è necessario ma è commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge; l’aumento è stato disposto per adeguare il comune di Ricadi a tutti i comuni turistici limitrofi (Tropea, Parghelia, Zambrone ecc.) che applicano già una tassa di soggiorno superiore, evitando così una discriminazione rispetto ai concorrenti fuori dal Comune e una distorsione del mercato, in contrasto con principi comunitari di concorrenza e, ad ogni modo, l’amministrazione ha la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative della tassa. [Continua in basso]

Ma veniamo al tariffario vigente e ai futuri aumenti, quindi alle “misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, – si specifica nella delibera di giunta – facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore”.

Attuali tariffe, dunque, in vigore fino al 31 dicembre 2023:

Pernottamento a persona per le strutture ricettive extra – alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, campeggi, villaggio una stella e per le altre tipologie non soggette a classificazione, costo euro 0,50; Pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 2 stelle, costo euro 1,00; Pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, costo euro 1,50;Pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle, costo euro 2,00;Pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle, costo euro 2,50.

Tariffe previste con decorrenza da giorno 1 gennaio 2024:

Affittacamere, Agriturismo, Case vacanza, Case e appartamenti, camping, costo 1,00 euro; Bed and brekfast, costo euro 1,50; Hotel, Residence, Villaggio 1 Stelle, costo euro 1,00

Hotel, Residence, Villaggio 2 Stelle, costo euro 2,00; Hotel, Residence, Villaggio 3 Stelle, costo euro 3,00;

Hotel, Residence, Villaggio, Resort, 4 Stelle, costo euro 4,00; Hotel, Residence, Villaggio, Resort, 5 Stelle, costo euro 5,00. La giunta, ha inoltre stimato in euro 1.550.000,00 il gettito dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023, derivante dall’applicazione delle tariffe sopra determinate.

