Comune di Tropea sciolto, i commissari: «Città non perderà primato turistico»

Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi dell'ente e la sospensione del sindaco Giovanni Macrì, la terna commissariale è al lavoro per vagliare le richieste di organizzazione di eventi e spettacoli giunte numerose a soli pochi giorni dall'insediamento

“Il nostro scopo è di legare il territorio ai cittadini e i cittadini al territorio avendo sempre di mira l’obiettività della nostra azione. Tropea è una città che vive di turismo e con un indotto rilevante che ruota attorno. Non perderà tale primato e già ora stiamo vagliando le tante richieste di spettacoli estivi, con relativo patrocinio da parte del Comune, che sono giunte numerose a distanza di soli tre giorni dal nostro insediamento”. E’ quanto afferma la terna commissariale – viceprefetti Vito Turco e Roberto Micucci e funzionario economico-finanziario Antonio Calenda – insediata a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose (deliberato dal Consiglio dei ministri) degli organi elettivi del Comune di Tropea con conseguente sospensione del sindaco Giovanni Macrì. “Vaglieremo tutte le richieste pervenute – assicurano i commissari – nel rispetto della legge. Lavoreremo costantemente e sino a tardi per ribadire la nostra ferma volontà di mantenere Tropea tra le città più belle d’Italia e d’Europa. Ascolteremo le legittime istanze di tutti i cittadini per migliorare l’erogazione dei servizi di competenza del Comune e contiamo sul sostegno dei dipendenti che già sappiamo quanto si sono sinora sacrificati nel loro lavoro. Ci sforzeremo per individuare e rimuovere tutte le criticità e sentiamo tutta la responsabilità che ci viene attribuita dalla legge nell’espletamento del nostro ruolo”.

LEGGI ANCHE: Comune di Tropea sciolto, Piserà: «Dichiarazioni di Macrì gravissime, non accetta la democrazia»

Tropea: un centinaio di persone al corteo di solidarietà al sindaco – Video

Municipio di Tropea sciolto per mafia, Nesci: «Inadempienze da amministrazione comunale»

Polemiche a Tropea per l’uso della pagina Facebook con il logo del Comune da parte dell’ex sindaco

Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, Morra: «Grave il silenzio della politica»

Il Corsivo | La politica del facile consenso a Tropea all’ombra delle infiltrazioni mafiose nel Municipio

Comune di Tropea sciolto, Piserà: «Colpa della giunta Macrì, ma i commissari riporteranno la legalità»

Comune di Tropea: sciolti gli organi elettivi per infiltrazioni mafiose

Manifestazione pro sindaco a Tropea? Ex consigliera esprime solidarietà a prefetto e Governo

Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, insediata la terna commissariale