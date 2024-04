Polemiche a Tropea per l’uso della pagina Facebook con il logo del Comune da parte dell’ex sindaco

Polemiche a Tropea per l’utilizzo di una pagina Facebook creata a suo tempo dal sindaco Giovanni Macrì con la dicitura ed il logo del “Comune di Tropea”. Diverse ieri le segnalazioni (anche alla Prefettura di Vibo) sull’utilizzo che l’ex primo cittadino continuava a fare di tale pagina postando articoli di stampa a lui favorevoli (critici anche verso l’operato del procuratore Nicola Gratteri come i pezzi di Tiziana Maiolo su Il Dubbio) e tutti contro lo scioglimento della sua amministrazione per infiltrazioni mafiose. Alla fine la dicitura “Comune di Tropea” è ieri sparita e la pagina Facebook è stata trasformata in “Tropea Libera”, sempre gestita dall’ex primo cittadino e con foto ora proprio di Giovanni Macrì nel profilo. “Come se La Russa decidesse di punto in bianco di modificare la pagina social o sito del Senato a suo piacimento, sostituendo anche lo stemma con una sua foto. Alle varie associazioni turistiche e non – scrive un utente su Facebook – consiglio di pensare al danno d’immagine che tutte queste azioni porteranno, visto che di punto in bianco un turista va a ricercare la pagina del Comune per trovare informazioni o eventi e si ritrova invece Tropea Libera con tutti gli ultimi post che non danno una bella prospettiva”. [GUARDA FOTO IN BASSO]

