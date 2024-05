“Un artista Nazionale”, LaC storie a Capo Vaticano alla scoperta dei dipinti del “maestro” Angelo – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Angelo Nazionale aveva 10 anni quando per la prima volta, stimolato dall’artista tropeano, Antonio Rizzo ha dipinto l’isola di Tropea. Da quel giorno non ha più preso un pennello in mano, coltivando solo la sua passione per il mare e la pesca subacquea, lavorando come direttore dei servizi generali e amministrativi di vari istituti scolastici. Quindi, durante il covid, nel 2020 passeggiando ogni giorno con i suoi cani nei terreni vicino casa a Capo Vaticano, ammirando il tramonto sullo Stromboli è affiorata in lui la passione per la pittura, dipingendo su una base delle cassette della frutta, utilizzando colori usati per il ducotone, l’immagine dello Stromboli e dandogli il titolo “coronavirus”. Oggi ha 69 anni e continua a dipingere, ritrovandosi con oltre 1200 quadri e ricevendo anche dei riconoscimenti nei vari concorsi di pittura ai quali ha partecipato. Questo e molto altro al centro della puntata odierna del format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Inizio alle 21. 30, LaC Tv, canale 11 del dtt.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it