Manifestazione pro sindaco a Tropea? Ex consigliera esprime solidarietà a prefetto e Governo

Nunzia Pensabene

“Avuta notizia di una manifestazione che si starebbe organizzando per il 30 aprile in piazza Veneto a Tropea, alle ore 11:00 di solidarietà all’amministrazione comunale sciolta dal Consiglio dei Ministri di ieri 23 aprile 2024, esprime solidarietà piena e incondizionata al prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e a tutto il Consiglio dei Ministri per la decisione assunta” E’ quanto dichiara in una nota l’ex capogruppo di maggioranza del Comune di Tropea, poi passata all’opposizione, Annunziata Pensabene, che “invita tutti i cittadini tropeani a rispettare le decisioni delle Istituzioni”. Ricordiamo che ieri il Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha deliberato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi del Comune di Tropea.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | La politica del facile consenso a Tropea all’ombra delle infiltrazioni mafiose nel Municipio

Comune di Tropea: sciolti gli organi elettivi per infiltrazioni mafiose

Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, insediata la terna commissariale