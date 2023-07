Ricadi, installate due passerelle per l’accesso in spiaggia ai disabili

Prosegue l’ammodernamento del territorio comunale di Ricadi da parte dell’amministrazione Tripodi e questa volta gli sforzi sono stati rivolti all’abbattimento delle barriere architettoniche che rappresentano, ovunque, un vero ostacolo per la fruizione a chiunque dei luoghi. «Sono due le passerelle per disabili che il Comune di Ricadi ha acquistato e che ha fatto installare presso l’accesso alle spiagge di “Formicoli” e “Petrario”». Questo è quanto ci ha fatto sapere in anteprima il vicesindaco di Ricadi Domenico Locane, il quale ha precisato che «al momento le installazioni previste sono soltanto queste ma che, prossimamente, verranno ad essere incrementate». Il montaggio per agevolare gli ingressi in spiaggia ai disabili, è avvenuto proprio ieri notte «al fine di agevolare tutte le operazioni necessarie – ha precisato Locane – senza gravare o intralciare sul traffico e sugli afflussi turistici alle spiagge».

