Incidente sul lavoro a Ricadi, ferito un 19enne: interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nelle prime ore del pomeriggio a Ricadi, in località Torre Ruffa. Coinvolto un giovanissimo – G.M., classe 2004 – che ha subito un politrauma. Sul posto è giunta un’ambulanza proveniente da Tropea ma l’equipe del 118, viste le condizioni critiche del ragazzo, ha allertato l’elisoccorso. Il mezzo, giunto da Lamezia Terme ed atterrato all’altezza di Torre Ruffa sulla strada provinciale che da Ricadi conduce a Tropea, ha provveduto a trasportare il paziente all’ospedale Pugliese di Catanzaro per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso ed al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

