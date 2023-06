Tragico incidente sul lavoro nel Vibonese, muore un operaio

Tragico incidente sul lavoro nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio in servizio nelle officine meccaniche Tassone, località svincolo autostradale Soriano-Gerocarne, è deceduto a seguito di una caduta di oltre tre metri d’altezza. La vittima, V.F., 54 anni, solo da qualche tempo era rientrato in Calabria dopo aver lavorato per tanti anni fuori regione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

LEGGI ANCHE: Tropea, rimane incastrato con la gamba scendendo dalla barca: trasferito a Catanzaro

Incidente sul lavoro nel Catanzarese, 57enne precipita dal tetto e muore