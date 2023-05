Incidente sul lavoro nel Catanzarese, 57enne precipita dal tetto e muore

Si trovava sulla copertura di un capannone per eseguire delle riparazioni. Ha battuto violentemente la testa ed è deceduto sul colpo

Un carrozziere di 57 anni è morto a Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese, dopo essere precipitato per cause accidentali dal tetto di un capannone di sua proprietà sul quale stava effettuando alcuni lavori di riparazione. Il decesso dell’uomo, che stava adoperando una scala e che nella caduta ha battuto violentemente la testa, è stato istantaneo. Sul luogo dell’incidente sono della Compagnia di Catanzaro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

