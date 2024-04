Al Comune di Jonadi l’XI edizione del premio “Persona e Comunità”

C’è anche il Comune di Jonadi tra gli insigniti dell’XI edizione del premio nazionale “Persona e Comunità”, che si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze realizzate da pubbliche amministrazioni e organizzazioni di volontariato, finalizzate al miglioramento concreto della qualità della vita, in un’ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si è tenuta presso la sede della Città metropolitana di Torino, promossa dal Centro studi “Cultura e Società”. Alla base dell’assegnazione del premio, l’essersi distinti per il buon esempio amministrativo. Nello specifico, nell’ambito del progetto “Puoi” (Protezione unita a obiettivo integrazione), realizzato dall’amministrazione comunale di Jonadi con l’ente “Cantieri di Imprese” e con la “Cooperativa Calabria Futura”. «L’iniziativa – spiega al riguardo il sindaco Fabio Signoretta, presente a Torino con l’assessore alle Politiche giovanili e di Genere Valentina Fusca – ha consentito lo scorso anno di realizzare cinque tirocini retribuiti per cittadini stranieri, che si sono occupati per sei mesi di cura del territorio con passione e dedizione. Il progetto ha quindi previsto percorsi integrati di inserimento socio lavorativo rivolti a cittadini migranti vulnerabili regolarmente presenti sul territorio comunale, al fine di migliorarne l’occupabilità e di promuoverne l’inserimento nel mercato del lavoro. Il tirocinio – aggiunge – ha permesso inoltre ai ragazzi di certificarsi le competenze attraverso il “Corso di formazione per lavoratori a rischio basso”, acquisire tecniche in merito la cura del verde pubblico e favorire la conoscenza tra i ragazzi ed il personale comunale». In conclusione il primo cittadino di Jonadi ci tiene a ringraziare «i partner, l’assistente sociale Jessica Garrì e tutto lo staff che ha lavorato al progetto», dicendosi nel contempo «orgoglioso di un riconoscimento che certifica la necessità delle pubbliche amministrazioni di cooperare con il terzo settore a livello territoriale».