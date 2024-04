Pizzo “capitale” del reclutamento di giovani marittimi

Grande successo a Pizzo per il “recruting day”, l’evento promosso dal Gruppo Grimaldi che ha dato l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta di lavoro. I lavori introdotti dal sindaco Sergio Pititto, si sono svolti al Palazzo della Cultura. Nel corso dell’incontro, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le opportunità offerte dalla carriera marittima.

«Non è un mistero che ci sia una carenza di personale marittimo che diviene una vera emergenza – afferma il coordinatore nazionale della Fit Cisl Enzo Pagnotta – in particolare durante la stagione estiva. Il Decreto Interministeriale di novembre ha dato la possibilità, grazie al lavoro sinergico delle organizzazioni sindacali Fit Cisl -Filt Cgil- Uiltrasporti e le associazioni datoriali Confitarma e Assarmatori, di superare alcuni ostacoli di natura burocratica ed economica per intraprendere la carriera a bordo. Da qui la decisione di avviare confronti come quello avvenuto a Pizzo, per favorire il contatto, appunto, fra domanda e offerta di lavoro, mettendo in luce le peculiarità della carriera marittima e i vantaggi che è in grado di offrire. Il territorio pizzitano – prosegue Pagnotta – vanta una grande tradizione marittima, un patrimonio di conoscenze ed esperienze che non deve essere disperso». Pizzo è così divenuta per un giorno “capitale” del reclutamento di giovani marittimi grazie all’iniziativa “sali a bordo”. «Il mare e la carriera marittima hanno molto da offrire e abbiamo cercato di spiegarlo a tutti questi ragazzi con le testimonianze dirette dei nostri marittimi», ha concluso il coordinatore nazionale della Fit Cisl. Nel corso dell’incontro il sindaco Sergio Pititto ha annunciato la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con l’azienda Grimaldi.

