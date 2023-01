Open Day al Nautico di Pizzo: in visita i vertici di Confitarma e della Fit-Cisl

Il direttore generale di Confitarma Luca Sisto ed il coordinatore nazionale Marittimi della Fit-Cisl Vincenzo Pagnotta hanno fatto visita all’istituto tecnico Nautico di Pizzo in occasione della giornata di “Open Day” organizzata dallo stesso Istituto. Il direttore Sisto ha espresso subito il suo apprezzamento e si è complimentato con il corpo docente e con i ragazzi subito dopo avere visto la presentazione delle attività didattiche e formative del Nautico. «Far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi, al mondo della scuola in queste importanti giornate è nostro dovere», ha sottolineato Sisto. Dal canto suo, Pagnotta ha ricordato che il sindacato svolge «un’importante azione di raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro, orientando i ragazzi nelle scelte della futura professione e favorendo il loro ingresso nel mercato lavorativo».



«Navighiamo sulla rotta tracciata che è quella giusta, fare rete con le realtà locali coinvolgendo il mondo delle istituzioni, le associazioni datoriali del mondo marittimo e dei trasporti ci aiuterà ancora di più a dare il via a quella nuova, vera cultura del mare, partendo dai territori come presidio formativo e come opportunità per i giovani studenti che scelgono di intraprendere la carriera marittima, è stato infine il commento del dirigente scolastico Francesco Vinci.