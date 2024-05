Comunali a Rombiolo, tre liste in campo e sfida tra due assessori

Tre liste in campo a Rombiolo per la guida politica del Municipio. A contendersi la fascia di primo cittadino sono: Caterina Contartese (attuale assessore comunale alla cultura) con la lista “Rombiolo Futura”; Davide De Rito (attuale assessore al bilancio) con la lista “Democratici in Movimento-Uniti per Rombiolo”; Domenico Pontoriero (capogruppo della minoranza in Consiglio) con la lista “Cambiamento per Rombiolo” che si ferma però a 9 candidati su 12 per il Consiglio comunale. Non sarà della “partita” l’attuale sindaco Domenico Petrolo, mentre si sfideranno i suoi due assessori Caterina Contartese e Davide De Rito, segno che all’interno della squadra politica dell’attuale giunta comunale si è consumata una frattura. Di seguito le liste con i candidati al Consiglio comunale.

Lista a sostegno di Contartese

Lista a sostegno di De Rito

Lista a sostegno di Pontoriero

LEGGI ANCHE: Comunali a Drapia: una sola lista in campo e ci riprova il sindaco Porcelli

Comunali a Vallelonga: è sfida a due tra Mandarano e Mazzotta

Sorianello: una sola lista e corsa senza avversari per Cannatelli

Comunali a Mongiana: una sola lista in campo

Comunali a Nicotera: una sola lista in campo, quella del sindaco uscente Marasco

Comunali a Cessaniti, in campo una sola lista che candida a sindaco un ex assessore

Comunali a Pizzoni: una sola lista in campo, Caruso ci riprova

Comunali a Soriano: presentata la lista con aspirante sindaco Francesco Bartone

Comunali: ecco la lista “Soriano Futura” con candidato a sindaco Antonino De Nardo

Comune di Zungri: due Fiamingo si contendono la fascia di sindaco

Simbario: due le liste con Gennaro Crispo che sfida Raffaele Versace