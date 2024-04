Giornata della terra, a Pizzo i volontari ripuliscono la spiaggia da 450 chili di rifiuti – Foto

Ben 450 chili di rifiuti raccolti. È un bilancio che supera le più rosee aspettative quello stilato dai volontari dell’associazione “Adesso Pizzo”. Il sodalizio, infatti, in occasione degli eventi programmati nell’ambito della Giornata mondiale dedicata alla terra, ha aderito all’appuntamento nazionale Plastic free. La tappa nella cittadina napitina, e in particolare presso località Savelli, si è svolta con il patrocinio del Comune di Pizzo. Alla chiamata hanno risposto 35 volontari che, armati di buona volontà, hanno ripulito l’area marina restituendole decoro. Come spiegato dalla referente, Carmen Giampà la giornata ha avuto come obiettivo quello di lanciare un messaggio di sensibilizzazione riguardo l’importanza di non abbandonare rifiuti. Ma non solo. Spesso i giovani vengono etichettati come svogliati, disinteressati. L’ampia partecipazione all’appuntamento a Pizzo ha invece dimostrato l’esistenza di una generazione attenta e sensibile alle tematiche ambientali.

Il lavoro ha registrato un ottimo risultato: «Abbiamo trovato chiaramente una grande quantità di plastica, migliaia di tappi nello specifico. Secchi, polistiroli, pneumatici, resti di una canoa e bottiglie di birra che, purtroppo, non mancano mai». Rinvenute sull’arenile anche «due zavorre utilizzate dai pescatori per le frescure dove giacevano morte centinaia di cozze». L’associazione “Adesso Pizzo”, attiva da due anni, continua dunque nel solco delle iniziative di tutela e di diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente quale bene collettivo, nei quartieri della città. Nel novembre scorso, i volontari del sodalizio sono stati artefici del protocollo di intesa siglato tra il Comune di Pizzo e Plastic free, onlus della quale sono referenti per la circoscrizione napitina. In merito all’appuntamento di clean up, il gruppo ha ringraziato Comune e Calabria maceri per il supporto logistico.

