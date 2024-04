Chiazze giallastre in mare a Bivona, scattano i controlli di Arpacal e Capitaneria di Porto

A seguito delle numerose segnalazioni di residenti e bagnanti, questo pomeriggio personale Arpacal insieme agli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, hanno effettuato un sopralluogo e campionamento delle acque interessate da presenza di chiazze di colore giallastro. L’esito delle analisi – è scritto in una nota – saranno effettuate nei laboratori Arpacal e i risultati resi noto tempestivamente. Il prelievo delle acque è stato eseguito a 300 metri a nord del Torrente Sant’Anna, nei pressi del Torrente Bravo, pure questo a Bivona e in prossimità di Punta Safó a Briatico.

