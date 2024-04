Parghelia, l’onda green dei volontari per restituire decoro a spiagge e piazze

Le giornate ecologiche per la pulizia e manutenzione di diverse aree del centro costiero hanno coinvolto i ragazzi del servizio civile, Pro loco e amministratori

Dagli arenili alle piazze. È un’azione che coinvolge le varie aree di Parghelia, l’onda “green” dei ragazzi del servizio civile. Le giornate di manutenzione, pulizia, decoro e arredo urbano si sono svolte in momenti differenti con il contributo anche dei volontari Pro loco e rappresentanti dell’amministrazione comunale con in campo il vice sindaco Tommaso Belvedere. Partite già da mesi, le iniziative mirano a restituire decoro alla cittadina costiera. Gli interventi, finora, hanno riguardato il litorale (La Grazia), la scalinata di Michelino, area campetto località Pigna. E poi Piazza mercato e dintorni. L’impegno del gruppo ha consentito di recuperare plastiche e rifiuti di ogni sorta. Al contempo sono stati effettuati piccoli interventi volti a migliorare le condizioni delle strutture comunali e del verde pubblico. L’azione più incisiva ha riguardato la spiaggia: «Le mareggiate portano sui litorali quintali di rifiuti abbandonati ovunque. Singolare il ritrovamento di una bibita in lingua araba. Soddisfatti del lavoro fatto», il commento social dell’amministrazione targata Landro.

