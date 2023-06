Incidente sul lavoro a Portosalvo, interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nella zona industriale tra Portosalvo e Trainiti. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio, M.M., 65 anni, di Vibo, impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori sul tetto dello stabile di una ditta del luogo, è precipitato da un’altezza di oltre due metri. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo, ma attesa la gravità delle ferite riportate nella caduta, per l’operaio si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi del caso ed al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

