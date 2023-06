Incidente mortale sulla Trasversale delle Serre, il gip rimette in libertà l’indagato

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, ha rimesso in libertà Daniele Ciconte, il 32enne di Sorianello finito lunedì agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale a seguito dell’incidente lungo la Trasversale delle Serre (bivio per Simbario) costato la vita a Bruno Vavalà, 23 anni, e Nicola Callà, 60 anni, che stavano rientrando a casa dopo una notte di lavoro come camerieri. Per il gip – in accoglimento delle tesi difensive dell’avvocato Filippo Pagano – non ricorrono nel caso di specie le esigenze cautelari, “non sussistendo il concreto, grave e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in considerazione dell’intervenuto ritiro della patente, già di per sé sufficiente a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato”. Manca, quindi, il pericolo di reiterazione del reato per Daniele Ciconte, arrestato nell’immediatezza dell’incidente e trovato con un tasso alcolemico sopra il limite consentito. L’esame autoptico sui corpi delle vittime, ad opera del prof. Pierantonio Ricci, incaricato dal pm Corrado Caputo, avrà luogo nella giornata di domani. Bruno Vavalà e Nicola Callà, rimasti in panne con l’auto si sono messi a spingerla a mano quando sono stati investiti ed uccisi dalla Bmw con la guida Daniele Ciconte.

LEGGI ANCHE: Incidente nelle Serre, la vittima travolta e uccisa da un’altra auto: identificato il conducente

Incidente stradale mortale sulla Trasversale, arrestato un giovane di Sorianello

Incidente sulla Trasversale, la Cgil: «Si tratta di morti sul lavoro ma nessuno ne parla»

Incidente sulla Trasversale, Salvini: «Con le nuove norme, l’impegno a ridurre morti sulle strade»