Incidente nelle Serre, la vittima travolta e uccisa da un’altra auto: identificato il conducente

Svolta nelle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno. La persona individuata come responsabile è stata denunciata per omicidio stradale

Svolta nelle indagini sull’incidente stradale che, nella serata del primo gennaio, è costata la vita a un trentaduenne di Serra San Bruno, Carmine Mannella. Il tragico sinistro si è verificato lungo la Trasversale delle Serre, nel territorio comunale di Spadola. Gli accertamenti, eseguiti dai poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, hanno permesso di appurare che il veicolo del giovane si era accostato all’argine destro della carreggiata a causa di un avaria al motore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mannella a quel punto sarebbe sceso dall’auto per controllarne lo stato, venendo così travolto da un’autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, che hanno immediatamente richiesto l’intervento di personale sanitario, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte del trentaduenne. L’ulteriore attività investigativa ha permesso di ricostruire le dinamiche del sinistro e di individuare, identificare e denunciare all’autorità giudiziaria il conducente del secondo veicolo, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale.

