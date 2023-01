Incidente sulla Trasversale fra Spadola e Serra, un morto

Tragico incidente in serata lungo la Trasversale delle Serre in territorio comunale di Spadola lungo il viadotto nei pressi del ponte di località Sorgive ed in prossimità dell’uscita per Serra San Bruno. Il bilancio è di un morto, un giovane di 32 anni, Carmine Mannella, di Serra San Bruno, che con l’auto si è schiantato contro un guardrail. Ancora da chiarire la dinamica del mortale sinistro. Illesa una ragazza che si trovava a bordo dell’auto e che è rimasta leggermente ferita. Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 (con il dottore Papasodaro, l’infermiere Arena e l’autista Cristofalo), ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del commissariato di Serra San Bruno ed i carabinieri, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Serra.

