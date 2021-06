Incidente stradale sulla Trasversale, feriti due ragazzi di Serra San Bruno

Si trovano ricoverati all’ospedale di Soverato un ragazzo ed una ragazza di Serra San Bruno, fratello e sorella, di 20 e 15 anni, rimasti coinvolti pomeriggio in un incidente stradale sulla trasversale delle Serre nel territorio comunale di Argusto. Si trovavano a bordo di una Peugeot 208 che, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a scontrarsi con una Volkswagen Golf. I due ragazzi di Serra San Bruno sono arrivati in ospedale in codice giallo, mentre un bambino di 11 anni che si trovava a bordo della Golf è stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro con un grave trauma cranico. I feriti dell’incidente stradale sono complessivamente sei. L’intervento dei vigili del fuoco è valso in prima battuta ad estinguere l’incendio che ha interessato la Volkswagen Golf e poi la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto si sono portati pure i carabinieri e personale dell’Anas.