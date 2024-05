Incidente stradale alle porte di Mileto: auto sbanda sull’asfalto viscido, ragazza ferita

Incidente sulla Statale 18, alle porte di Mileto e in località Baracconi, sul territorio comunale di Jonadi.

L’automobile coinvolta stava percorrendo la strada in direzione Vibo Valentia, quando, forse per l’asfalto scivoloso a causa della pioggia, è sbandata sbattendo su un muro di recinzione di un fabbricato per poi finire la sua corsa sulla carreggiata.

La ragazza a bordo della Panda è stata trasportata dolorante ma vigile dai sanitari del 118 accorsi sul luogo all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Sul posto per circoscrivere la zona e fare i rilievi del caso carabinieri ed esercito.