Incidente sulla Trasversale delle Serre, coinvolte due auto

Il sinistro avvenuto nel territorio comunale di Vazzano, nei pressi del bivio per Filogaso. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Conducenti in ospedale per accertamenti

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina nel territorio comunale di Vazzano, sulla Trasversale delle Serre nei pressi del bivio per Filogaso. Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Ford B-Max e una Suzuki, si sono scontrate. Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, poi rimossi, aiutando i conducenti che sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni non desterebbero particolare allarme.