Assessore e capogruppo di FI malconci per un incidente davanti al nuovo teatro di Vibo

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia Carmen Corrado e il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Nico Console sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato nei pressi del nuovo teatro di Vibo Valentia. Nell’impatto con un camion, il consigliere Console ha riportato un lieve trauma cranico e una contusione alla spalla. I due amministratori si stavano recando al nuovo teatro di Moderata Durant per la cerimonia di accensione delle luci, quando l’auto condotta dall’assessore Corrado, probabilmente a causa di un guasto meccanico ai freni, è andata a sbattere contro il mezzo della ditta, parcheggiato davanti alla struttura. L’assessore Corrado ha riportato lievi contusioni. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti allo Jazzolino per accertamenti.