Incidente sulla statale 18 a Ionadi, un ferito nello scontro tra due auto

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio odierno lungo la statale 18, nella porzione di arteria che dal campo d’aviazione conduce a Mileto. Il sinistro si è verificato nel territorio di Ionadi nei pressi di un bivio. Coinvolti due mezzi, una fiat punto e una ford provenienti da due differenti sensi di marcia che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio, la donna alla guida della fiat punto che avrebbe riportato contusioni alla testa a causa dell’impatto tra le due vetture. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, l’altro conducente. Sul posto sono presenti i carabinieri e personale Anas per i rilievi e la gestione del traffico. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

