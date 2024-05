Capo Vaticano e accesso a Grotticelle: per il CdS si tratta di aree «incontestabilmente pubbliche»

Nuovi punti fermi da parte del Consiglio di Stato rispetto ad una vicenda che si trascina da anni ed impedisce di fatto a residenti e turisti il libero accesso (almeno per uno degli ingressi) ad una delle principali spiagge di Capo Vaticano – quella di Grotticelle –, località turistica del comune di Ricadi e tra le più note in Calabria. I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti, con due distinte ordinanze, respinto le istanze cautelari proposte da Francesca Corrarello e dalla Daisy srl, che gestisce il villaggio Eden, in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2007 con la Corrarello, proprietaria del villaggio. I due ricorrenti avevano impugnato al Tar l’ordinanza di sgombero con la quale il Comune di Ricadi (difeso dall’avvocato Domenico Colaci) ha disposto il rilascio delle aree pubbliche occupate dalle strutture del villaggio Eden e la demolizione di un muro divisorio ritenuto abusivo. Il Tar ha dato torto ai ricorrenti ed ora anche il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari sottolineando che le stesse non sono assistite dal fumus boni iuris, atteso il consolidarsi degli effetti dei provvedimenti con i quali è stata disposta l’acquisizione (c.d. “sanante”) delle aree in questione, a seguito della sentenza del 10 dicembre 2021. Ma c’è di più. “Tali aree, ormai incontestabilmente pubbliche, sono poste a ridosso della spiaggia di Capo Vaticano e su di esse il Comune ha realizzato – evidenza il Consiglio di Stato – un’area di parcheggio per tanti anni liberamente utilizzata dalla collettività”. Da qui – in attesa di una discussione nel merito del ricorso – la decisione del Consiglio di Stato di respingere le istanze cautelari. Il Comune di Ricadi è assistito dall’avvocato Domenico Colaci.

