Incidente sulla Trasversale, Salvini: «Con le nuove norme, l’impegno a ridurre morti sulle strade»

Roberto Occhiuto e Matteo Salvini

Sul tragico incidente avvenuto all’alba di oggi sulla Trasversale delle Serre nel quale hanno perso la vita due uomini che stavano rientrando a casa dopo una serata passata a lavorare come camerieri in un ristorante sulla Costa jonica, è intervenuto anche Matteo Salvini. Il capo del ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook. «Una preghiera per queste ennesime vittime innocenti», ha scritto il ministro che ha poi aggiunto: «Con le nuove norme sulla Sicurezza Stradale, l’impegno a ridurre morti e incidenti sulle strade italiane». Messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime anche da parte del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che su Twitter ha scritto: «Cordoglio della Regione Calabria per la tragica morte di Bruno Vavalà, 23 anni, e Nicola Callà, 60 anni, vittime di un drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica. La Giunta è vicina alle famiglie e alla comunità di Serra San Bruno in questo momento di grande dolore».

